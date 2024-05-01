Частная баня горела в Караганде

Происшествие случилось 30 апреля, поздней ночью, на территории частной бани в Караганде. Как сообщают в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, пламя распространилось на 98 квадратных метров, передает корреспондент ekaraganda.
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