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Украинская сторона ведёт подсчёт «огневых мешков», в которых оказались подразделения ВСУ

Украинская сторона ведёт подсчёт «огневых мешков», в которых оказались подразделения ВСУ

В связи с продолжающимся наступлением российской армии на Покровско-Кураховском, Северском, Угледарском и других направлениях украинская сторона начинает вести подсчёт «огневых мешков».

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