Загадочное сообщение в день убийства жены и интимное хоум-видео: в деле экс-министра Бишимбаева появились новые скандальные подробности

Для пожизненного заключения Бишимбаева требуется единое голосование присяжных и судьи. В Сети внимательно следят за расследованием убийства Салтанат Нукеновой и заявлениями главного обвиняемого в жестоком преступлении – ее гражданского мужа Куандыка Бишимбаева.