Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что к власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово принять сложившееся положение вещей в конфликте с Россией, поскольку действующий глава государства Владимир Зеленский слишком категоричен в вопросе переговоров с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии