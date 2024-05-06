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Дипломат Фриман: Зеленского сменит власть, готовая к переговорам с Россией

Дипломат Фриман: Зеленского сменит власть, готовая к переговорам с Россией

Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что к власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово принять сложившееся положение вещей в конфликте с Россией, поскольку действующий глава государства Владимир Зеленский слишком категоричен в вопросе переговоров с Москвой.

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