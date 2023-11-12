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В Уфе мужчина избил сотрудника управляющей компании за то, что тот не уступил ему дорогу

В Уфе мужчина избил сотрудника управляющей компании за то, что тот не уступил ему дорогу

Мужчина получил сотрясение мозга.Ночью возле одного из домов на Дуванском бульваре в Уфе местный хулиган, известный своим агрессивным поведением, жестоко избил сотрудника управляющей компании «Микрорайон Радио».

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