Полицейские задержали 27-летнего москвича, который после ограбления скрылся на электросамокате.В Басманном районе 27-летний житель Москвы ограбил упавшего мужчину и заработал уголовное дело, сообщает АГН Москва.
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