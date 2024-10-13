Российский военный раскрыл предпочтения ВСУ в оружии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпочитают пулеметы Калашникова (ПК) оружию натовского образца, поскольку они более легкие и практичные, раскрыл в беседе с РИА Новости инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии