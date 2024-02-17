Герой Украины стал врагом Украины. В Киевской области рейдеры ПЦУ пытаются захватить очередной православный храм

Сегодня утром, 17 февраля, в селе Пилиповичи Киевской области активисты и клирики ПЦУ устроили рейдерское собрание, чтобы отобрать храм у православных христиан, которых они назвали «врагами украинской нации», великомученика Дмитрия Солунского, принадлежащий Украинской православной церкви.
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