Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России могут ограничить звонки в мессенджерах из-за мошенников

В России могут ограничить звонки в мессенджерах из-за мошенников

В России могут ограничить голосовые звонки в мессенджерах из-за высокой активности мошенников, подобную возможность рассматривают Минцифры и Роскомнадзор, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

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