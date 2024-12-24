В России могут ограничить звонки в мессенджерах из-за мошенников

В России могут ограничить голосовые звонки в мессенджерах из-за высокой активности мошенников, подобную возможность рассматривают Минцифры и Роскомнадзор, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
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