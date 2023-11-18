Эксперт Шорников: Риторика Санду в адрес России вызвана «отчаянием хромой утки»

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета Игорь Шорников прокомментировал риторику президента Молдавии Майи Санду в адрес России.
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