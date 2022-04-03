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Застрелил из ружья на парковке: преступление 8-летней давности раскрыто в Уссурийске

Застрелил из ружья на парковке: преступление 8-летней давности раскрыто в Уссурийске

В Уссурийске завершено расследование преступления, совершенного в 2014 году. Так, на парковке по улице Арсеньева местный житель прострелил ногу своему знакомому.

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