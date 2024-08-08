О правилах перевозки животных в электричках

В РЖД рассказали, как нужно перевозить домашних животных в электричках.Согласно правилам, мелкие домашние животные, кошки, собаки (кроме крупных, служебных собак и собак-поводырей) и птицы должны перевозиться в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах.
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