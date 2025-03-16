ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ Б...
ГлавнаяСтатьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

137 подписчиков

Свежие комментарии

  • Rony Hammer
    Что-то я очень сомневаюсь в статистике убиств, на которую ссылается этот перец.Инфоцыганство как...
  • Бригадир Бригады
    В чем именно мерзость?Инфоцыганство как...
  • Елена Орлова
    Вот это да... А ведь сегодня в нашей компании тренинг ведет именно Санников...Инфоцыганство как...

Цивилизаторы требуют уважения и смирения!

https://vk.com/clip-210971844_456239100 Объясняем, что происходит в клипе - во время Золотой Орды эти люди так щедро делились с нами цивилизационными навыками, что отдали все, без остатка, не оставив себе НИ-ЧЕ-ГО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх