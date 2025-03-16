Цивилизаторы требуют уважения и смирения!

https://vk.com/clip-210971844_456239100 Объясняем, что происходит в клипе - во время Золотой Орды эти люди так щедро делились с нами цивилизационными навыками, что отдали все, без остатка, не оставив себе НИ-ЧЕ-ГО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии