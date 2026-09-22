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Царьград

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FlyOne Armenia запускает прямые рейсы Ереван — Белград с 15 декабря

FlyOne Armenia запускает прямые рейсы Ереван — Белград с 15 декабря

Авиакомпания FlyOne Armenia запускает с 15 декабря прямые рейсы по маршруту Ереван — Белград, вылеты будут выполняться из аэропорта «Звартноц» по вторникам и пятницам.

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