FlyOne Armenia запускает прямые рейсы Ереван — Белград с 15 декабря

Авиакомпания FlyOne Armenia запускает с 15 декабря прямые рейсы по маршруту Ереван — Белград, вылеты будут выполняться из аэропорта «Звартноц» по вторникам и пятницам.
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