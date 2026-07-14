Полузащитник ЦСКА Кисляк пригласил Бурунова сыграть роль в фильме о красно-синих

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал "Газете.Ru" в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром "КИОН", что хотел бы, чтобы о ЦСКА сняли художественный фильм с Сергеем Буруновым и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.