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Газета.ру

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Полузащитник ЦСКА Кисляк пригласил Бурунова сыграть роль в фильме о красно-синих

Полузащитник ЦСКА Кисляк пригласил Бурунова сыграть роль в фильме о красно-синих

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал "Газете.Ru" в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром "КИОН", что хотел бы, чтобы о ЦСКА сняли художественный фильм с Сергеем Буруновым и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.

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