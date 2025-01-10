К чему лидер Китая призвал молодых артистов Пекинской оперы 

Председатель КНР Си Цзиньпин ответил на письмо молодых артистов Национального театра пекинской оперы, призывав их сохранять традиционное исполнительское искусство актуальным и ярким в современную эпоху, сообщает russian.
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