Таинственная загадка из нового детективного сериала «Людвиг»

В сериале ее сумел отгадать школьник, однако не обычный. Попробуйте, как получится у вас! фото: сериал Людвиг / Ludwig (2024-…)Видели ли вы новый детективный сериал «Людвиг»? Отлично! Но посмотрите обязательно, он заслуживает, чтобы неизлечимые фанаты детективов вроде автора этой статьи взглянули хотя бы глазком.
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