SUSANIN
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SUSANIN

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Госсовет Удмуртии предложил защитить учителей от агрессии со стороны учеников и их родителей

Госсовет Удмуртии предложил защитить учителей от агрессии со стороны учеников и их родителей

Ижевск. Удмуртия. Под руководством зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяны Ишматовой состоялось заседание постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества.

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