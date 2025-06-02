Госсовет Удмуртии предложил защитить учителей от агрессии со стороны учеников и их родителей

Ижевск. Удмуртия. Под руководством зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяны Ишматовой состоялось заседание постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии