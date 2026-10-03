Amazon бросает $1 млрд на борьбу с протестами против своих дата-центров и подаёт в суд на города

Глава AWS заявил, что 100 мораториев на стройки в США угрожают лидерству страны в гонке ИИ, и пообещал отказаться от NDA с властями Amazon объявила о запуске программы Built Together, в рамках которой направит более $1 миллиарда за 5 лет на поддержку строительства своих центров обработки данных.
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