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Amazon бросает $1 млрд на борьбу с протестами против своих дата-центров и подаёт в суд на города

Amazon бросает $1 млрд на борьбу с протестами против своих дата-центров и подаёт в суд на города

Глава AWS заявил, что 100 мораториев на стройки в США угрожают лидерству страны в гонке ИИ, и пообещал отказаться от NDA с властями Amazon объявила о запуске программы Built Together, в рамках которой направит более $1 миллиарда за 5 лет на поддержку строительства своих центров обработки данных.

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