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Наркотики - проблема общества, наркотики - проблема личности.

Наркотики - проблема общества, наркотики - проблема личности.

Накануне Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в библиотеке имени А.

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