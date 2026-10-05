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FT: Эстония начала перебрасывать войска к российской границе

FT: Эстония начала перебрасывать войска к российской границе

Эстония перебрасывает войска и вооружение к границе с Россией в рамках программы «активной обороны». Там планируют разместить до 1 тыс.

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