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«Сахарные титьки!» 20 лет назад пьяный Мэл Гибсон излил душу во время ареста. Какие слова погубили карьеру суперзвезды?

«Сахарные титьки!» 20 лет назад пьяный Мэл Гибсон излил душу во время ареста. Какие слова погубили карьеру суперзвезды?

20 лет назад произошло событие, потрясшее Голливуд, — актер и режиссер Мэл Гибсон, один из самых востребованных на тот момент артистов во всей киноиндустрии, попал в грандиозный скандал, который на многие годы сделал его персоной нон грата.

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