«Сахарные титьки!» 20 лет назад пьяный Мэл Гибсон излил душу во время ареста. Какие слова погубили карьеру суперзвезды?

20 лет назад произошло событие, потрясшее Голливуд, — актер и режиссер Мэл Гибсон, один из самых востребованных на тот момент артистов во всей киноиндустрии, попал в грандиозный скандал, который на многие годы сделал его персоной нон грата.
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