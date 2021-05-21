Сразу три масштабных события спортивной индустрии — 26 мая в «Лужниках»

26 мая 2021 года одновременно состоятся V Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo, II Конференция по спортивному предпринимательству «Спорт как бизнес» и Церемония награждения победителей V Профессиональной премии MarSpo Awards.
26 мая 2021 года одновременно состоятся V Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo, II Конференция по спортивному предпринимательству «Спорт как бизнес» и Церемония награждения победителей V Профессиональной премии MarSpo Awards.
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