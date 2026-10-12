Завтра новый состав заксо соберется на первое заседание и выберет председателя

Во вторник, 13 октября, в 10:00 начнется первое заседание законодательного собрания нового созыва. Как сообщает пресс-служба заксо, на нем будут рассмотрены вопросы об избрании председателя заксо, заместителей председателя, а также о создании комитетов и постоянных комиссий.