❗️Симферополец осуждён за организацию заказного убийства бывшей жены и тестя 42-летний мужчина вместе с матерью планировал убийство бывшей супруги и её отца, чтобы после развода не делить совместное имущество.
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