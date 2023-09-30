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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гассиев – о поведении Валлина на битве взглядов: «Я проявил уважение, а он – нет. Не обижаюсь на Отто»

«Нормально воспринял его решение, это выбор каждого. Кто то жмет руку, а кто-то – нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам.

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