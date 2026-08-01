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«Ради Посланника Аллаха, не наносите по нам удар» – Бахрейн просит Иран не бить

«Ради Посланника Аллаха, не наносите по нам удар» – Бахрейн просит Иран не бить

После начала войны США и Израиля против Ирана выяснилось, что агрессоры и их пособники (союзники) не в состоянии полностью защитить критические объекты в странах Ближнего Востока, включая порты, базы и другую инфраструктуру в Бахрейне, от ответных ударов иранских ракет и беспилотников.

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