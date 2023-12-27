Поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на юго-востоке столицы возведут детско-взрослую поликлинику по новому московскому стандарту, рассчитанную на 750 посещений в смену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии