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Поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

Поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на юго-востоке столицы возведут детско-взрослую поликлинику по новому московскому стандарту, рассчитанную на 750 посещений в смену.

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