Почему деревянный брус - далеко не лучший выбор для строительства дома

Сегодня на рынке индивидуального жилищного строительства используется такое количество материалов, что от такого многообразия глаза разбегаются! В этом отношении дерево традиционно пользуется если и не повышенным спросом, то как минимум стабильным интересом со стороны граждан.
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