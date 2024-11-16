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Почему деревянный брус - далеко не лучший выбор для строительства дома

Почему деревянный брус - далеко не лучший выбор для строительства дома

Сегодня на рынке индивидуального жилищного строительства используется такое количество материалов, что от такого многообразия глаза разбегаются! В этом отношении дерево традиционно пользуется если и не повышенным спросом, то как минимум стабильным интересом со стороны граждан.

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