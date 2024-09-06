Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Есть такие события, которые объединяют даже не города, а целые государства»

6 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с директором «Почты Крыма» Еленой Принь принял участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения Петра Владимировича Алабина.
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