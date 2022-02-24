О начале российского наступления на Мариуполь, Киев и Херсон

Ну, началось!А ведь ещё несколько дней назад в такое мало кто поверил бы. Подавляющее большинство думали, что нынешнему российскому президенту Владимиру Путину то ли хватит мозгов, чтобы «не начинать», то ли не хватит смелости, чтобы «начать».