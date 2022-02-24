О начале российского наступления на Мариуполь, Киев и Херсон

Ну, началось!А ведь ещё несколько дней назад в такое мало кто поверил бы. Подавляющее большинство думали, что нынешнему российскому президенту Владимиру Путину то ли хватит мозгов, чтобы «не начинать», то ли не хватит смелости, чтобы «начать».
Ну, началось!А ведь ещё несколько дней назад в такое мало кто поверил бы. Подавляющее большинство думали, что нынешнему российскому президенту Владимиру Путину то ли хватит мозгов, чтобы «не начинать», то ли не хватит смелости, чтобы «начать».
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