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О начале российского наступления на Мариуполь, Киев и Херсон

О начале российского наступления на Мариуполь, Киев и Херсон

Ну, началось!А ведь ещё несколько дней назад в такое мало кто поверил бы. Подавляющее большинство думали, что нынешнему российскому президенту Владимиру Путину то ли хватит мозгов, чтобы «не начинать», то ли не хватит смелости, чтобы «начать».

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