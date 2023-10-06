Демократия Гестапо. В ФРГ бьют и травят лидеров пророссийской партии АДГ

И как они смеют теперь даже заикаться о демократии и каких-то там свободах? То, что произошло в Германии с лидерами партии "Альтернатива для Германии", в преддверии выборов в Баварии, я даже не знаю, с чем можно сравнить.
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