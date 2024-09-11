Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику украинский войск в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили личный состав и бронированную военную технику украинских войск, нанеся удар в приграничном районе Курской области, 11 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.
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