Маск ответил на обвинения Еврокомиссии в дезинформации

REUTERS/Gonzalo Fuentes Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о "незаконном контенте и дезинформации" по поводу палестино-израильского конфликта.
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