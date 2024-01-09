В Кремле на фоне массового ДТП в Новгородской области призвали водителей к осторожности

В условиях снегопадов и морозов водители должны принимать меры предосторожности, заявил 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массовое ДТП в Новгородской области, произошедшее 8 января.
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