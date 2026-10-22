Как сэкономить на госаппарате, и за счет чего пополнить федеральный бюджет? Свои идеи министру финансов Антону Силуанову представил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
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