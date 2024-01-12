Российская авиация разгромила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Российская авиация разгромила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 скрытно подошли к цели на предельно малой высоте и выпустили по противнику неуправляемые авиаракеты.
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