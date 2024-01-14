В Новосибирской области ограничили движение по трассе «Иртыш»

Из-за метели и плохой видимости ограничено движение пассажирского и грузового транспорта. В Новосибирской области с 947 по 1454 километр ограничено движение пассажирского и грузового транспорта по автодороге Р-254 «Иртыш».
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