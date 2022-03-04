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Чарльз Баркли – о «Лейкерс»: «Мы должны перестать показывать матчи этих бездельников»

Легенда НБА, телеведущий Чарльз Баркли высказался о нынешних «Лейкерс» в эфире TNT. «Лейкерс» в четверг получили разгром от «Клипперс» (111:132), потерпев четвертое в сезоне поражение от соседей из Лос-Анджелеса.

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