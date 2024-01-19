Задом наперед: в TikTok появился новый фитнес-тренд

Люди, регулярно пользующиеся TikTok, уже заметили новый тренд в этой соцсети. Эксперты мнений выкладывают видео, в которых рассказывают о новом подходе, помогающем получать больший эффект от занятий фитнесом.
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