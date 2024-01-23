О бедных диаспорах замолвите слово ...

АС

Александр Сысоев

Борьба с мафиозными диаспорами выходит на передний край в нашей стране. И будет большой ошибкой под давлением азербайджанских и прочих союзов уступить в этой борьбе, боясь межнациональной розни. Эти всякие "союзы" никакие не союзы с Россией, а троянские кони.