ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Очень любопытно было наблюдать за развитием сюжета, а вчера Замоскворецкий районный суд Москвы поставил не то запятую, не то многоточие в деле некоего «президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова», заключив данного персонажа под стражу на два месяца.
О бедных диаспорах замолвите слово ...
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Борьба с мафиозными диаспорами выходит на передний край в нашей стране. И будет большой ошибкой под давлением азербайджанских и прочих союзов уступить в этой борьбе, боясь межнациональной розни. Эти всякие "союзы" никакие не союзы с Россией, а троянские кони.
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