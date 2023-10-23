На Кировке стая ворон зажала в угол сову и набросилась

Птицу спасли дети. Специалисты минэкологии рассказали, что делать в таких ситуациях.Две школьницы гуляли по челябинской Кировке и увидели, как стая ворон загнала в угол дома сову, а точнее длиннохвостую неясыть.
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