Благородные воры сначала помогли занести в скорую мужчину, а потом украли у него телевизор. Все произошло в омской многоэтажке на Магистральной.
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Благородные воры сначала помогли занести в скорую мужчину, а потом украли у него телевизор. Все произошло в омской многоэтажке на Магистральной.