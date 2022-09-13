Сколько можно менять ПДД? Мнение экперта

Напомним, внесение точечных изменений в Правила были запрещены в 2021 году, однако теперь ситуация «откатится обратно» с благой, казалось бы, целью: не проходя волокиты с новой редакцией ПДД, можно будет принять уже давно назревшие изменения.
Напомним, внесение точечных изменений в Правила были запрещены в 2021 году, однако теперь ситуация «откатится обратно» с благой, казалось бы, целью: не проходя волокиты с новой редакцией ПДД, можно будет принять уже давно назревшие изменения.
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