В Крыму назвали главные опасности, подстерегающие туристов и местных

В скорой помощи Республики Крым назвали четыре опасности для туристов и местных жителей. По словам исполняющей обязанности директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Галины Буглак, чаще всего к медикам Крыма весной и летом попадают туристы в связи с падением артериального давления на жаре, а также люди с травмами, полученными в ДТП, на воде и в горах.