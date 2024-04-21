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В Крыму назвали главные опасности, подстерегающие туристов и местных

В Крыму назвали главные опасности, подстерегающие туристов и местных

В скорой помощи Республики Крым назвали четыре опасности для туристов и местных жителей. По словам исполняющей обязанности директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Галины Буглак, чаще всего к медикам Крыма весной и летом попадают туристы в связи с падением артериального давления на жаре, а также люди с травмами, полученными в ДТП, на воде и в горах.

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