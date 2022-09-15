Военнослужащие ВВО на Сахалине и Курильских островах совершенствуют навыки вождения автомобильной техники в сложных условиях местности

На специально подготовленных автодромах водители автомобильной техники отрабатывают навыки вождения в условиях пересечённой и лесистой местности островного региона.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны.
- Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана
- Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ
Свежие комментарии