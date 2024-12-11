Путин предупредил Запад о разработке нового мощного «оружия»

Президент Владимир Путин, выступая на конференции Сбера по искусственному интеллекту, фактически предупредил США и их союзников о готовности противостоять с помощью виртуальных технологий любому давлению.
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