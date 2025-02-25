Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации, пишут СМИ

Украинцы, проживающие за границей, смогут оформить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине, заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышев.
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