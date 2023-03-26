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Ильдар Мухометов: «Организация игры «Ак Барса» и «Авангарда» на высоком уровне. Это два сильнейших клуба Восточной конференции»

Ильдар Мухометов назвал «Ак Барс» и «Авангард» сильнейшими клубами Восточной конференции КХЛ. – Вас не удивляет, что в финал Востока вышли «Ак Барс» и «Авангард»? Учитывая, что обе команды провалили первую половину чемпионата КХЛ.

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