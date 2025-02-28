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Бивола могут лишить чемпионских титулов, отобранных у Бетербиева

Бивола могут лишить чемпионских титулов, отобранных у Бетербиева

Российский боксёр Дмитрий Бивол может лишиться одного или нескольких своих чемпионских поясов. В случае если Бивол откажется от боя с обязательными претендентами, он может быть лишён чемпионского звания по версии одной или нескольких организаций.

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